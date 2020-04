PEREZ: “L’addio al Barcellona? Non sono la ruota di scorta di nessuno. La Roma è il mio presente ed il mio futuro”

AS ROMA NEWS – Queste le ultime dichiarazioni di Carles Perez, attaccante mancino della Roma arrivato a gennaio dal Barcellona, rilasciate oggi al giornalista spagnolo David De Las Heras.

Sei in quarantena a casa. Come la stai vivendo?

Siamo chiusi nelle nostre case. Sto bene, mi alleno e gioco alla playstation. Sono da solo perché quando è successo tutto questo la mia famiglia non era con me. Li sento con facetime. Spero che a breve termine possano raggiungermi.

Perché hai deciso di firmare per la Roma?

Avevo diverse offerte. Dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia e dall’Inghilterra. Un giocatore che fa un trasferimento sceglie il posto in cui sente più fiducia. Mi ha chiamato Fonseca e mi trasmesso fiducia totale. La città mi piace e la Roma è un grandissimo club. Avevo sempre voluto visitare Roma, anche se non l’ho fatto moltissimo a causa di tutto quello che è successo dopo. E’ una città spettacolare, i tifosi sono calorosi e incredibili. Sono molto contento di stare qui.

La tua situazione contrattuale con la Roma? Hai un’opzione sul contratto?

C’era una condizione sul contratto, ossia che dovevo giocare una partita per far sì che la Roma mi comprasse. Era come avermi già comprato quindi.

Hai segnato nella tua prima partita da titolare in Europa League. Hai iniziato abbastanza bene…

La verità è che sono molto fortunato quando si parla di gol. Anche in Liga ho segnato all’esordio da titolare. Ho potuto giocare soltanto poco più di un mese, però mi sono adattato bene allo stile di gioco della squadra, a quello dei compagni e anche al modo di giocare qui in Italia, che è un po’ diverso dalla Spagna.

Stai partendo più spesso da destra con Fonseca.

A Fonseca ho detto che non mi piace giocare a piede invertito. La differenza è che prima ero abituato a giocare più aperto, mentre qui sto più all’interno del campo. Ho più contatto con il pallone perché gioco più stretto e non come un esterno largo.