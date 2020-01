Perotti contro il terreno dell’Olimpico: “Non è all’altezza delle serie A”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Diego Perotti è stato l’unico giocatore della Roma a presentarsi davanti ai microfoni dopo il ko contro la Juventus. L’attaccante parte dal brutto ko di Zaniolo: “E’ una notizia bruttissima, è un giocatore importante per noi che stava facendo bene ed anche oggi era tra i migliori in campo. Gli mando un abbraccio fortissimo, tutta la squadra è con lui. Abbiamo sfortuna in questi infortuni”.

L’argentino torna a parlare di problemi di atteggiamento e concentrazione della squadra, un discorso non nuovo da parte del giocatore, che aveva parlato di sottovalutazione dell’avversario anche dopo il pari col Wolfsberger in Europa League:

“Una squadra non si può permettere di subire 2 gol in 10 minuti. L’infortunio è stato un brutto colpo, ma non so se forse non siamo entrati con atteggiamento e concentrazione giusti. Si può parlare tanto ma dobbiamo reagire, dimostrare in campo ciò che oggi non abbiamo fatto.”

Poi il Monito attacca il terreno dell’Olimpico: “Secondo me non è all’altezza della Serie A. C’è sempre qualche buco, non è un buon campo, sicuramente ha influito sui due infortuni“.

