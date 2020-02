Petrachi ora rischia. La nuova Roma pensa a Paratici e Berta

ULTIME NEWS AS ROMA – Più passa il tempo e meno sembra probabile che, in vista della svolta Friedkin, in questa Roma in crisi nera possa restare tutto invariato nello staff dirigenziale.

Il direttore sportivo Petrachi, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sta perdendo quota e cominciano a circolare i primi nomi dei nuovi direttori sportivi. I sogni sono quelli che portano ai nomi di Fabio Paratici della Juventus, e Andrea Berta, dirigente dell’Atletico Madrid.

Nomi importanti, ma anche più difficili da raggiungere. Più agevole sarebbe arrivare invece a Faggiano, ds del Parma. Per il momento nulla è stato deciso dalla nuova proprietà, ma da una squadra con un monte ingaggi lordo da 160 milioni ci si aspetta molto di più.

Fonte: Gazzetta dello Sport