Petrachi, prima le uscite. Il Genoa offre Pinamonti

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato è iniziato ma la musica non cambia. Da un lato c’è Kalinic che al netto degli endorsement ricevuti nelle ultime ore da Petrachi, Fonseca e De Sanctis, continua a deludere in campo e a rifiutare ogni destinazione. Dopo il Verona, il Genoa e il Newcastle, l’ultimo della lista a ricevere il no del croato è stato il Bordeaux.

Dall’altro è confermata l’impossibilità di muoversi, se non attraverso prestiti, se non verranno ceduti i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico. Juan Jesus ha ricevuto un paio di sondaggi dalla Fiorentina e dal Galatasaray che a Trigoria ha chiesto informazioni anche su Perotti e Cetin. L’ex Genoa, però, continua ad essere impiegato con continuità da Fonseca e non ha nessuna intenzione di muoversi in anticipo rispetto alla conclusione del contratto (2021).

Servirebbe qualcosa d’inatteso, come ad esempio un’avance seria per un calciatore della rosa (tipo Under: piace a Everton e Tottenham). Oppure per qualcuno attualmente in prestito. Il riferimento è a Nzonzi che nonostante il tentativo di Terim di ricucire i rapporti (il mediano è stato messo fuori rosa) sta cercando una squadra in Premier. Dalla Francia è rimbalzato l’interessamento del West Ham e dell’Everton: a Trigoria attendono fiduciosi.

In un contesto del genere, muoversi per Petrachi non è facile. L’impressione è che il ds stia aspettando gli ultimi giorni del mese per strappare un prestito stile Smalling per il reparto avanzato. Intanto Nicola, nuovo tecnico del Genoa, domenica non ha nemmeno convocato Pinamonti. L’attaccante piace anche alla Fiorentina.

(Il Messaggero, S. Carina)