Roma e Inter tornano a parlarsi, Politano si riavvicina

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Matteo Politano si riavvicina alla Roma. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi, i dirigenti giallorossi sono tornati a parlarsi con quelli dell’Inter per portare a Trigoria l’attaccante ex Primavera che Fonseca ha chiesto come rinforzo dopo il ko di Zaniolo.

Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (U. Trani), Fienga, Petrachi e Fonseca gli hanno confermato sottotraccia al giocatore che lo aspettano a Trigoria. E a Milano, a cominciare dall’allenatore dell’Inter, gli hanno fatto capire che la destinazione più probabile resta la Roma.

In queste ore si studierà la formula dell’operazione: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Vanno però riscritti gli accordi su prezzo e numero di presenze. Se non si riuscirà a trovare un’intesa che soddisfi i due club, la Roma abbandonerà l’ipotesi Politano per tornare a ragionare sulle altre ipotesi: Januzaj e Shaqiri le alternative principali.

Fonte: Il Messaggero