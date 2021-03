PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Milan, tiraci su”, Corsport: “Allarme Covid nell’Inter”, Tuttosport: “Lazio fuori dalla Champions con dignità” (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – “Milan, tiraci su”. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola snobba la Roma e punta tutto sui rossoneri per risollevare le sorti delle italiane in Europa dopo le eliminazioni delle “nostre” squadre dalla Champions. Alla squadra di Pioli stasera basterà lo zero a zero contro il Manchester United dopo l’1 a 1 dell’andata e possono sperare nel passaggio del turno.

Il Corriere dello Sport invece ignora i risultati della Champions, e punta la sua apertura sull’allarme Covid nell’Inter: ieri infatti è stata annunciata la positività di Samir Handanovic al Coronavirus, ed è il secondo caso dopo quello di D’Ambrosio. Ora si temono nuovi contagiati: oggi altro ciclo di tamponi per scongiurare questo rischio.

Sulla prima pagina del quotidiano romano si leggono anche le parole di Vlahovic rilasciate col Corriere, che sembrano allontanare la sua partenza in estate: “Felice di stare a Firenze, qui mi sento a casa. Da Ribery ho imparato che non si finisce mai di crescere”.

Tuttosport invece punta sulla rimonta clamorosa del Torino di ieri, capace di ribaltare lo 0-2 del Sassuolo nell’ultimo quarto d’ora. Di spalla il giornale si occupa della Champions, e sull’eliminazione delle italiane scrive: “Lazio fuori con dignità (battuta 2-1 dal Bayern, ndr), ma l’Italia non c’è più“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo