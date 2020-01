Primavera, la Roma pareggia a Chievo in rimonta: 2-2

ULTIME AS ROMA – La Roma Primavera deve accontentarsi di un pareggio sul campo del Chievo Verona. I ragazzi di Alberto De Rossi sono riusciti a dimenticare solo parzialmente la rocambolesca sconfitta per 5-4 contro la Sampdoria dello scorso weekend.

I giallorossi sono riusciti a recuperare i due gol incassati nei primi 13 minuti realizzati da Karamonko e Rovaglia, rimontando nel secondo tempo grazie a Riccardi (in rete dopo aver sbagliato un rigore) e Zalewski, quest’ultimo a segno su penalty.

IL TABELLINO DEL MATCH

AC CHIEVO VERONA (4-3-3) : Bragantini; Grazioli, Pedro Farrim (C), Colley, Munaretti (77′ Zanazzi); Karamoko (64′ Bontempi), Vesentini (77′ Demirović), Sperti; Tuzzo, Rovaglia (88′ Merci), Makni.

A disp.: De Re (GK), Asllani, Frey, Priore, Manconi, Vertua.

All.: Mandelli.

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi (59′ Nigro), Trasciani (C), Bianda, Semeraro; Simonetti (75′ Zalewski), Tripi, Sdaigui (59′ Darboe); D’Orazio, Felipe Estrella (59′ Tall), Riccardi.

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Santese, Buttaro, Besuijen, Milanese, Boer (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como.

Assistente 1: Sig. Massimo Salvalaglio di Legnano.

Assistente 2: Sig. Riccardo Vitali di Brescia.

Marcatori: 3′ Karamoko (AC Chievo Verona), 13′ Rovaglia (AC Chievo Verona), 63′ Riccardi (AS Roma), 81′ rig. Zalewski (AS Roma).

Ammoniti: 71′ Tripi (AS Roma), 82′ Bianda (AS Roma), 90′ Zanazzi (AC Chievo Verona).

Espulsi: –

Note: recupero 3’pt, 4’st. Calci d’angolo: 4-4. Temperatura: 8°C (Prevalentemente soleggiato). Al 62′ Bragantini (AC Chievo Verona) ha parato un calcio di rigore a Riccardi (AS Roma).