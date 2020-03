Primavera, la Roma pareggia con l’Inter 3 a 3. Bene Diawara, in campo per 60′. Bianda in gol

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Primavera giallorossa pareggia con l’Inter al Tre Fontane. Match carico di emozioni e significati: il primo è il rientro in campo di Amadou Diawara, impiegato da Alberto De Rossi per 60 minuti.

Il regista della Roma ha giocato una buona partita, sempre nel vivo dell’azione e dimostrando di essere in discreta condizione fisica. Tornando alla partita, i giallorossi sono passati in vantaggio grazie a Riccardi, abile a infilare il portiere avversario dopo un bell’inserimento su cross di D’Orazio.

Se il primo tempo non ha regalato tante emozioni, nella ripresa è un festival del gol e delle occasioni sprecate: segna Bianda a porta vuota dopo un errore del portiere interista, poi però i nerazzurri hanno la forza di pareggiarla grazie alla rete di Mulattieri e all’autogol di Parodi.

La Roma non incassa il colpo e trova subito il gol del nuovo sorpasso con Bove. L’Inter però non è domata e i nerazzurri vanno a segno ancora con Agoume. Nel finale i nerazzurri colgono il palo, sfiorando anche il clamoroso sorpasso. Finisce 3 a 3, la Roma conferma pregi e difetti: brava in attacco, ma troppo fragile in difesa. (Giallorossi.net – F. Turacciolo)

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Trasciani (C), Bianda, Semeraro; Simonetti, Diawara (61′ Tripi), Bove (72′ Nigro); Riccardi, Providence (72′ Zalewski), D’Orazio (81′ Buttaro).

A disp.: Boer (GK), Pleśnierowicz, Calafiori, Darboe, Bamba, Jürgens, Milanese, Tomassini.

All.: De Rossi.

FC INTERNAZIONALE (3-5-2) : Stanković; Youte Kinkoue (59′ Oristanio), Cortinovis, Pirola [C]; Persyn, Gianelli (76′ Squizzato), Agoumé, Schirò (C) (46′ Gnonto), Vezzoni (46′ Burgio); Mulattieri, Satriano (76′ Moretti).

A disp.: Pozzer (GK), Casadei, Attys, Vergani.

All.: Madonna.

Arbitro: Sig. Daniele Paterna di Teramo.

Assistente 1: Sig. Gaetano Massara di Reggio Calabria.

Assistente 2: Sig. Roberto Terenzio di Cosenza.

Marcatori: 6′ Riccardi (AS Roma), 52′ Bianda (AS Roma), 57′ Mulattieri (FC Internazionale), 61′ aut. Parodi (AS Roma), 64′ Bove (AS Roma), 87′ Agoumé (FC Internazionale).

Ammoniti: 37′ Parodi (AS Roma), 67′ Oristanio (FC Internazionale), 68′ Simonetti (AS Roma), 90′ Burgio (FC Internazionale).

Espulsi:

Note: recupero 2’pt, 5’st. Calci d’angolo: 1-6. Temperatura: 15°C (Parzialmente nuvoloso).

Spettatori: –