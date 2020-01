Primavera, la Roma supera a fatica il Pescara: in gol Calafiori e Sdaigui

AS ROMA NEWS – Vittoria sofferta quella della Roma Primavera, ottenuta con più fatica del previsto contro i pari età del Pescara.

Al Tre Fontane finisce 2 a 1 per i giallorossi. Gara che sembrava in discesa già a metà del primo tempo: Calafiori, rientrato dopo la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro patito nel derby, ha trovato il gol del vantaggio.

La rete del raddoppio è arrivato alla mezz’ora di gioco e porta la firma di Sdaigui. La gara sembrava chiusa, ma nella ripresa la Roma soffre parecchio: prima il rigore concesso dall’arbitro trasformato in gol da Pavone, poi l’espulsione per doppia ammonizione di Astrologo che ha lasciato la Roma in 10 ha reso la vita difficile ai ragazzi di Alberto De Rossi. Finisce comunque 2 a 1, tre punti importanti per la Roma che riprende la sua marcia verso le zone alte della classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Cardinali; Parodi, Calafiori (64′ Semeraro) , Bianda, Trasciani, Astrologo, Simonetti, Sdaigui (64′ Milanese), Tall, Riccardi (55′ Zalewski) , D’Orazio (73′ Besuijen).

A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Buttaro, Nigro, Bamba, Felipe Estrella, Providence, Boer.

All.: De Rossi.

PESCARA: Sorrentino; Martella, Quacquarelli (64′ Blănuță) , Cipolletti (90′ De Marzo), Marafini, Camilleri, Masella (64′ Tringali), Mercado, Chiarella, Pavone, Bočić.

A disp.: Sava, Renzetti, Diambo, Zinno.

All.: Legrottaglie.

Arbitro: Eugenio Scarpa; Assistenti: Caso e Bocca

Reti: 26’ Calafiori, 33’ Sdaigui, 73′ Pavone (r)

Ammoniti: 27′ Marafini, 59′ Parodi, 62′ Astrologo, 76′ Mercado. Espulsi: 88′ Astrologo. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Redazione Giallorossi.net