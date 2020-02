Primavera, l’ex Cangiano dà spettacolo e affossa la Roma: il Bologna vince 3 a 1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro brutto passo falso della Roma Primavera, battuta in maniera pesante sul campo del Bologna col punteggio di 3 a 1.

Protagonista assoluto del match l’ex giallorosso Cangiano, che conferma tutte le sue qualità espresse anche con la maglia della Roma: l’attaccante realizza una doppietta che manda ko i suoi vecchi compagni di squadra con due destri a giro da incorniciare.

In mezzo c’è anche la rete di Bonini su assist di Mazza. Inutile il gol di Calafiori, a segno con un cross che diventa un tiro e beffa il portiere emiliano. Per i ragazzi di Alberto De Rossi prestazione incolore e brutto passo falso dopo il ko in Coppa Italia contro il Verona.

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA FC 1909 (4-2-3-1) : Molla; Lunghi, Portanova (55′ Acampora), Saputo, Bonini; Mazza (C), Baldursson; Farinelli (79′ Grieco), Pagliuca (58′ Rocchi), Cangiano (79′ Ruffo Luci); Uhunamure (79′ Paananen).

A disp.: Marconi (GK), Agyemang, Boriani, Khailoti, Sigurpálsson.

All.: Troise.

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Buttaro, Trasciani (C), Bianda, Semeraro (61′ Calafiori); Simonetti (53′ Zaleski), Nigro (76′ Tripi), Darboe (46′ Bove); Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio (61′ Providence).

A disp.: Boer (GK), Berti (GK), Pleśnierowicz, Santese, Sdaigui, Ciervo, Codou.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Sig. Lorenzo Giuggioli di Grosseto.

Assistente 2: Sig. Luca Testi di Livorno.

Marcatori: 25′ Cangiano (Bologna FC 1909), 48′ Bonini (Bologna FC 1909), 76′ Cangiano (Bologna FC 1909), 82′ Calafiori (AS Roma).

Ammoniti: 35′ Nigro (AS Roma), 39′ Mazza (Bologna FC 1909), 68′ Calafiori (AS Roma), 78′ Bianda (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 3’st. Calci d’angolo: 1-5. Temperatura: 9°C (Prevalentemente soleggiato).

Giallorossi.net – F. Turacciolo