Primavera, Roma sconfitta in casa dal Torino (1-2)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la bellissima vittoria in Coppa Italia ai danni dell’Atalanta, la Roma Primavera compie un passo falso in campionato andando a perdere al Tre Fontane col Torino.

Finisce due a uno per i granata, vittoriosi in rimonta. A passare in vantaggio era stata infatti la squadra giallorossa con Sdaigui, ma poi Celesia e Ibrahimi su rigore ribaltano il risultato.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Trasciani (C), Bianda, Semeraro (56′ Calafiori); Simonetti (56′ Sdaigui), Tripi (78′ Providence), Darboe; Zalewski (56′ Riccardi), Felipe Estrella (78′ Tall), D’Orazio.

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Santese, Nigro, Milanese, Buttaro, Boer (GK).

All.: De Rossi.

TORINO FC (5-3-2) : Lewis; Ghazoini (76′ Bongiovanni), Siniega, Alejandro Marcos, Celesia, Kouadio (76′ Enrici); Garetto, Onișa (C) (46′ Sandri), Greco (80′ Ibrahimi); Gonella, Marković (61′ Rotella).

A disp.: Trombini (GK), Morra Bean, Ricossa, Pirola (GK).

All.: Sesia.

Arbitro: Sig. Gianpiero Miele di Nola.

Assistente 1: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia.

Assistente 2: Sig. Fabio Pappagallo di Molfetta.

Marcatori: 59′ Sdaigui (AS Roma), 60′ Celesia (Torino FC), Ibrahimi (Torino FC).

Ammoniti: 24′ Onișa (Torino FC), 57′ Garetto (Torino FC), 66′ Trasciani (AS Roma), 71′ Tripi (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 10-2. Temperatura: 14°C (Prevalentemente nuvoloso).