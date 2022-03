AS ROMA NEWS – “Josè Mourinho non perdona”. “Mou perde la pazienza”. “Pugno duro di Mou con la squadra”. I giornali oggi usano parole diverse per raccontare lo stesso concetto: lo Special One non tollera certi atteggiamenti dai suoi ragazzi.

E usa le maniere forti per far capire alla Roma che così non si va da nessuna parte. Comportamenti poco professionali come la bravata di Felix, pizzicato in discoteca fino a tarda notte e rispedito a giocare con la Primavera.

Ma anche il castigo in cui era finito Zalewski dopo il famoso video finito sui social con tanto di frasi irriguardose (urlate da due pseudo amici) nei confronti di Mou. O la lavata di testa a Zaniolo ed El Shaarawy dopo la serata passata in un locale di Roma al termine della partita pareggiata col Verona.

O i continui risolini che si scambiavano Villar e Borja Mayoral durante gli allenamenti, per i quali venivano spesso redarguiti dal tecnico portoghese. Tutti atteggiamenti che Mourinho non vuole più che si ripetano: lui, che è allergico alla parola “sconfitta” vuole dai suoi una reazione diversa davanti a un risultato negativo.

Ecco perchè Mou sta usando il pugno duro con i suoi calciatori. Lui ride e scherza con tutti, ma su certi atteggiamenti non transige. Un metodo necessario in una squadra spesso lasciata troppo libera.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Leggo / Il Tempo

