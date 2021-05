Quattro acquisti di livello: con Mourinho la Roma alza l’asticella del suo mercato

AS ROMA CALCIOMERCATO – Impazza il fantamercato sulle pagine dei quotidiani oggi in edicola per quanto riguarda la Roma. L’annuncio di Josè Mourinho ha scatenato le voci di calciomercato, alzando di molto l’asticella dei possibili acquisti nel mirino dei giallorossi per la prossima estate.

Per la porta, oltre ai soliti Musso, Cragno e Gollini, si parla anche di Rui Patricio del Wolverhampton e José Sa dell’Olympiakos. Ma soprattutto di David De Gea, 30 anni, portiere del Manchester United.

Servirà poi un centrale difensivo capace di impostare: Dier del Tottenham è un pupillo di Mourinho. L’alternativa potrebbe essere Aké del Chelsea. A Karsdorp e Spinazzola, vanno aggiunti altri due terzini: piacciono Semedo del Wolverhampton e Pereira del Leicester.

Ma lo sforzo andrà fatto a centrocampo. La prima scelta è Renato Sanches del Lille. Lo sfida Højbjerg del Tottenham. Nella lista anche e soprattutto Marcel Sabitzer del Lipsia, centrocampista 27enne che piace tantissimo a Mou: ha il contratto in scadenza ed è il grande regalo che Friedkin potrebbe fare al portoghese.

L’altro obiettivo per la mediana è Matic dello United. Come trequartista, oltre allo svincolato Mata del Manchester, dalla Spagna segnalano l’interesse per Isco.

Per l’attacco il mirino è puntato su Carlos Vinicius del Tottenham, ma anche su El Ghazi dell’Aston Villa. Torneranno alla base Florenzi, Under e Kluivert: piacciono al portoghese, ma l’ex capitano sarebbe da convincere.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport