Raiola: “Da Mkhitaryan nessun messaggio all’Arsenal, fake news inaccettabili”

NOTIZIE AS ROMA – Mino Raiola smentisce le voci di contatti tra Henrik Mkhitaryan e l’Arsenal. Nei giorni scorsi sono trapelate alcune voci relativi all’esterno armeno, secondo le quali il giocatore si sarebbe mosso in prima persona per restare alla Roma.

L’agente ha smentito tutto con un post sul suo profilo Twitter: “Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili“.

Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable. pic.twitter.com/Fyh35MdO9D

— Mino Raiola (@MinoRaiola) May 7, 2020