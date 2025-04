Ranieri boccia il mercato di gennaio: si salva solo Rensch, per gli altri sarà addio

Mercato d’inverno flop: Salah-Eddine e Gourna-Douath già fuori dal progetto

Un investimento da oltre 30 milioni che rischia di svanire in un pugno di presenze. È questo, al momento, il bilancio dell’ultimo mercato invernale della Roma, con Claudio Ranieri che ha sostanzialmente bocciato i nuovi arrivi. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che fa i conti: in totale, i nuovi acquisti hanno messo insieme appena 1.066 minuti in campo.

Deyne Rensch è l’unico ad aver dato un segnale tecnico reale: 549 minuti, un infortunio muscolare nel mezzo, e una corsa per riconquistare terreno nelle gerarchie, oggi guidate da Saelemaekers e Celik. Ma resta un investimento azzeccato: preso dall’Ajax a pochi mesi dalla scadenza del contratto, classe 2003, avrà ancora spazio per crescere.

Molto più deludente la parabola degli altri. Salah-Eddine, pagato 10 milioni, e Lucas Gourna-Douath, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni, hanno racimolato insieme tre presenze in Serie A, di cui solo due da titolari. Ranieri li ha provati anche in coppia a Parma, ma il test non ha lasciato il segno. Non sembrano sprovveduti tecnicamente, ma non hanno mai davvero convinto il tecnico, che ha preferito puntare su chi conosceva meglio.

Il destino dei due è già tracciato: Salah-Eddine potrebbe essere ceduto in estate, mentre Gourna-Douath farà rientro in Austria al termine del prestito. Il loro utilizzo da qui alla fine della stagione sarà ridotto al minimo.

Anche Viktor Nelsson, preso in prestito dal Galatasaray, ha vissuto una stagione anonima: una sola presenza da titolare (a Empoli), poi l’infortunio e l’esclusione nelle ultime convocazioni. Rientrerà in Turchia a fine stagione, senza lasciare tracce significative. Unico possibile “sopravvissuto”? Pierluigi Gollini, mai sceso in campo finora, ma ancora in orbita Roma come vice Svilar per la prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport