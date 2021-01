RANIERI: “Dzeko un campione che tira fuori gol dal nulla. Volevamo non far giocare la Roma, complimenti a loro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei doriani ai microfoni di DAZN:

Un suo commento sulla partita? Era iniziata bene per voi…

Cercavamo di non far giocare i giocatori della Roma con più qualità e ripartire in contropiede velocemente, a volte ci siamo riuscite, altre meno. La nostra prestazione è stata ottima, c’è voluto solo un gran gol di Dzeko, purtroppo, sappiamo che è un campione, non gli avevamo lasciato nessuna palla disponibile ma lui è uno che tira fuori il gol dal nulla e al momento giusto. Devo dire che la prova della squadra mi è piaciuta, cosi come la reazione dopo il gol preso. Fino all’ultimo abbiamo cercato il pari e questo vale molto.

Ekdal ha detto che bisogna fare meglio in fase di possesso…

L’ho detto ai ragazzi, va gestito meglio il pallone. A dirlo è facile… Abbiamo sbagliato qualche contropiede, altri meglio ma non come siamo capaci di fare. Ma avevamo davanti una Roma determinata.

Ekdal ha dato l’impressione di avere una grande intelligenza tattica…

Lo conosco bene, lo avevo alla Juve che era un ragazzino, è un giocatore di una praticità estrema, è un punto fermo della Sampdoria.