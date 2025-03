Ranieri lancia il sasso: “Qualcuno gioca per sé”. Di chi parla il tecnico? Ecco gli indiziati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In un momento magico, dove la squadra macina punti e vittorie e tutto sembra andare per il verso giusto, ecco che arriva la stilettata di Ranieri a squarciare l’idillio giallorosso: “Pellegrini ha giocato per la squadra, qualcun altro invece ha giocato per sé stesso. Ma non dico chi è…“.

Dichiarazioni rilasciate dal tecnico in conferenza stampa al termine della partita vinta di misura contro l’Empoli e riportate oggi su diversi quotidiani. Parole al vetriolo, che ovviamente hanno scatenato tifosi, social e radio nell’intento di riuscire a capire con chi ce l’avesse il tecnico. Sono disparati i nomi dei possibili destinatari della tirata d’orecchie, non troppo leggera, del mister.

C’è chi punta il dito su Mats Hummels, poco utilizzato ultimamente dal tecnico e ieri di nuovo schierato al centro della difesa: il tedesco ha giocato una buona partita, ma le sue discese palla al piede un po’ rischiose, sostiene qualcuno, potrebbero non essere piaciute al mister (che però ha avuto belle parole del l’ex Borussia Dortmund a fine gara).

C’è chi indica in Dovbyk, entrato troppo molle al Castellani, come il destinatario delle accuse del tecnico, e chi addirittura pensa a Konè, reo di aver tenuto troppo la palla in certi frangenti del match. A sgomberare il campo ci pensa il giornalista Gianluca Piacentini del Corriere della Sera, che sulle frequenze di Rete Sport rivela: “Da quello che so e che mi è stato detto da chi era a Empoli, il giocatore di cui parlava Ranieri è Salah-Eddine“. Il terzino olandese, dopo aver servito l’assist a Soulè, ha commesso diversi errori gravi che sarebbero potuti costare caro ai compagni: da qui la tirata d’orecchie del tecnico. [Giallorossi.net – T. De Cortis]