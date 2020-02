Ranieri: “Non mi aspettavo la crisi della Roma. L’infortunio di Zaniolo e il cambio di proprietà hanno influito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma ed attuale tecnico della Sampdoria, torna a parlare della situazione che sta vivendo la squadra giallorossa e prova a trovare le cause di questo momento di crisi vissuto dai giocatori che ha guidato fino allo scorso campionato.

“Non mi aspettavo questa crisi della Roma, ma penso che il cambio di proprietà può aver influito. La stagione è ancora lunga e la Champions sta a tre punti. L‘assenza di Zaniolo pesa tanto, perchè la mancanza di uno come Nicolò si fa sentire”.

Ranieri torna sulla passata stagione, quando fu chiamato a rientrare a Trigoria per sostituire Di Francesco: “Certo che lo rifarei, alla Roma non posso dire di no. Sapevo che se non avessimo raggiunto la Champions non avrei rinnovato il contratto, i patti erano chiari. Tutto apposto“. Poi il rammarico più grande, quello di non aver vinto con la Roma: “Vincere un scudetto con la squadra per la quale tifo da sempre sarebbe stato speciale.”

Fonte: Corriere dello Sport