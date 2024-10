Repubblica Ceca, Hašek: “Dovbyk è attualmente il miglior attaccante del mondo”

AS ROMA NOTIZIE – Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Ivan Hašek, ha parlato del centravanti della Roma, Artem Dovbyk, convocato dall’Ucraina per la partita di stasera nonostante un piccolo problema fisico.

Ecco le sue dichiarazioni: ‘‘Abbiamo visto che è stato aggiunto nel team Artem Dovbyk, che non ha giocato contro di noi a Praga. Penso che attualmente sia il miglior attaccante non solo in Europa, ma anche nel mondo.

La nazionale ucraina è molto forte nel controllo della palla grazie alle qualità individuali dei suoi giocatori. Se parliamo delle personalità della squadra nazionale ucraina, allora Dovbyk, Mudryk e Shaparenko sono giocatori di livello mondiale. Questi tre hanno probabilmente il valore maggiore nell’attuale squadra nazionale dell’Ucraina”.

