Riccardi in partenza: lo vogliono adesso Cagliari, Sassuolo e Torino

AS ROMA NEWS – Uomo mercato a 19 anni. Alessio Riccardi si avvia a lasciare la Roma, a malincuore ma con la consapevolezza di aver fatto il possibile per meritarla, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Nel momento di difficoltà economica la società è pronta ad ascoltare offerte dopo aver resistito alle lusinghe della Juventus la scorsa estate. La valutazione di partenza del giocatore è di 8 milioni, che sarebbero benedetti, per il bilancio.

Il trequartista ha tre offerte dalla Serie A: Cagliari, Sassuolo e Torino. Bisogna solo mettersi d’accordo sulle cifre e scegliere la destinazione migliore. Non è escluso che la Roma riesca a inserire una clausola per il riacquisto, come accaduto con Lorenzo Pellegrini.

Fonte: Corriere dello Sport