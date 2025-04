Rinnovo o cessione: Pellegrini punta tutto sul derby per cambiare il suo destino

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini si gioca tutto nelle ultime sette partite della stagione. A partire dal derby, che potrebbe essere il suo ultimo con la maglia della Roma. Il rapporto con la tifoseria è ai minimi storici, quello con la società traballa: il suo stipendio pesa, e il rendimento non è all’altezza delle aspettative.

Claudio Ranieri, che lo ha allenato ai tempi del secondo ritorno in giallorosso, lo ha sempre difeso a spada tratta: lo ha paragonato a Lampard e ne ha lodato l’impegno in allenamento. Ma in partita, qualcosa si inceppa: Pellegrini fatica a esprimere appieno il suo potenziale.

Questa sera contro la Lazio potrebbe agire da trequartista accanto a Soulé o adattarsi da mezzala in un eventuale 3-5-2. Ma la sua presenza in campo sembra molto probabile: Pellegrini è sempre stato decisivo negli ultimi derby, e difficilmente Ranieri ci rinuncerà.

Per il sette giallorosso il bivio è sempre più vicino: Lorenzo punta a chiudere bene la stagione per guadagnarsi una proposta di rinnovo prima dell’ultimo anno di contratto. Ma la sensazione che circola a Trigoria è diversa: se in estate dovesse arrivare un’offerta concreta, la società sarebbe disposta ad accettarla.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo