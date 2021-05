Rissa tra Cairo e Immobile dopo Lazio-Torino. L’attaccante: “Da lui offese e accuse gravi”. Il presidente del Toro: “Io so chi è davvero Ciro”

ALTRE NOTIZIE – La partita di ieri sera tra Lazio e Torino è stata decisiva per la corsa salvezza: il pareggio a reti bianche dell’Olimpico ha permesso ai granata di salvarsi con un turno di anticipo, rendendo inutile lo scontro con il Benevento all’ultima di campionato.

Ma la gara di ieri è stata caratterizzata più per quanto successo fuori dal terreno di gioco che per quello visto in campo. Al termine della partita infatti si è sfiorata la rissa tra Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, e Urbano Cairo, presidente del Torino.

“Al termine della partita il presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando a offendermi e rivolgendomi gravi accuse, accusandomi ai aver giocato la partita con il ‘sangue agli occhi’ e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al Covid. Non posso tollerare ingiurie e infamie che diffamino, senza alcun valido motivo, la persona. Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono.”., lo sfogo di Immobile su Instagram.

La replica di Cairo, sempre su Instagram, è al vetriolo: “Ciro Immobile mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio. Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui. Ciro Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è Ciro Immobile. Ebbene …: Anch’io so chi e’ Ciro Immobile. Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi. Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro.

Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui , Ciro Immobile, invece ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund. Ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li, Ciro Immobile, non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l’ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io ch ,ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta nn mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile…”.