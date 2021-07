RITIRO ROMA: partitella a Trigoria, le immagini delle migliori azioni (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma prosegue la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione che partirà ufficialmente il 19 agosto con la prima partita della Conference League.

Oggi a Trigoria partitella in famiglia, che ha visto andare in gol Mkhitaryan su assist di Calafiori. L’armeno ha servito anche l’assist per la rete di Borja Mayoral. Lo spagnolo poco dopo si è ripetuto con un gran sinistro.

A segno anche Ciervo, imbeccato da Pellegrini, e Zalewski, autore di una bella doppietta. Molto combattivo Zaniolo, che non ha avuto alcun timore nei contrasti.

Questo il video delle migliori azioni viste questo pomeriggio sul campo: