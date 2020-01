Roma, a sinistra c’è Sosa. In mediana per Villar si tratta a oltranza

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – La Roma è consapevole che chiuderà il bilancio a giugno con un segno «meno» di oltre cento milioni e perciò non può fare spese pazze.

Tuttavia, se Spinazzola dovesse trasferirsi a Milano, il d.s. Petrachi cercherebbe sul mercato un terzino sinistro (troppo costoso Barisic dei Glasgow Rangers, invece è stato offerto ai giallorossi Loris Benito del Bordeaux e viene monitorato Borna Sosa, 21 anni, dello Stoccarda).

Ma il ds pensa anche a un centrocampista (non tramonta l’ipotesi Villar, sebbene parte del cartellino sia di proprietà del Valencia e venga valutato 5 milioni, e piacciono Vital del Corinthians e Almendra del Boca Juniors, ma per l’estate) e degli attaccanti giovani da far crescere dietro a Dzeko (la Roma segue il baby Olivier Jurgens del Verona e gli è stato offerto Florinel Coman, 21 anni, romeno del FCSB di Bucarest, per cui la richiesta è di 10 milioni).

(Gazzetta dello Sport)