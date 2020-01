Roma, affondo per Ibanez: pareggiata l’offerta del Bologna, ora decide il ragazzo

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Roger Ibanez conteso da Roma e Bologna. Petrachi sta facendo di tutto per portare a Trigoria il difensore dell’Atalanta, sul quale si era mosso con anticipo Walter Sabatini.

Nelle ultime ore però, riferisce nella notte Sky Sport, il ds giallorosso ha mosso passi concreti con il club bergamasco, andando ad offrire 9 milioni più due di bonus per il centrale uruguaiano. Per l’Atalanta, che aveva dato il via libera anche al Bologna, la proposta è giusta.

A decidere dunque sarà il ragazzo. Ibanez, 21 anni, sta riflettendo in queste ore quale delle due proposte accettare: da una parte c’è la Roma, club prestigioso che farebbe fare un salto enorme alla sua carriera ma che non gli garantirebbe un posto da titolare, dall’altra il Bologna, piazza più adatta per crescere e fare esperienza.

La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la scelta del calciatore: i suoi agenti saranno in Italia e parleranno col ragazzo, e verrà presa una decisione. Ibanez deve decidere: Roma e Bologna aspettano una risposta.

Giallorossi.net – F. Turacciolo