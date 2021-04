ROMA-AJAX 1-1, i voti dei quotidiani: brillano Dzeko e Calafiori, Cristante divide, delude Pau Lopez

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma fa sognare e vola in semifinale di Europa League pareggiando 1 a 1 in casa contro l’Ajax. La prestazione complessiva della squadra non è stata esaltante, e lo confermano i voti dei quotidiani oggi in edicola.

Male Pau Lopez, che insieme a Cristante è l’unico a incassare qualche insufficienza. Ma è proprio la prestazione di quest’ultimo a dividere i giornali: l’ex Atalanta passa infatti dal 5,5 della Gazzetta al 7 de La Repubblica. Bene anche Diawara e Calafiori, super Dzeko.

Di seguito tutti i voti ai giocatori della Roma in campo ieri assegnati dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.PUGLIESE)

Lopez 5,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 6,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Lopez 5,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6; Diawara 6, Veretout 6, Calafiori 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (S.AGRESTI)

Lopez 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 7; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Lopez 6; Mancini 7, Cristante 7, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 7, Veretout 6.5, Calafiori 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 8. Subentrati: Mayoral 6, Villar 6.5, Pedro 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Lopez 5,5; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5; Diawara 7,5, Veretout 6,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral 7, Villar 6,5, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A.ANGELONI)

Lopez 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 6,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (F.BALZANI)

Lopez 5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 7, Veretout 5,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mayoral 6,5, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6,5; Diawara 7, Veretout 6,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mayoral 6,5, Villar 6, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.