(LIVE!) ROMA-AJAX: 0-1 (49′ Brobbey)

AS ROMA NEWS – Ci siamo. E’ la notte di Roma-Ajax, è il momento della verità per la squadra giallorossa, che parte dal 2 a 1 dell’andata strappato con orgoglio sul campo dei lancieri. Ma il ritorno è tutto da giocare e per i ragazzi di Fonseca non sarà per niente facile raggiungere il traguardo delle semifinali di Europa League.

L’allenatore giallorosso si affiderà ai suoi giocatori migliori, ma dovrà rinunciare ancora a un paio di pedine importantissime per l’assetto della squadra. L’Ajax di ten Hag, privo di Blind e Haller, dovrà per forza giocare una partita super-offensiva per provare a ribaltare il risultato dell’andata. Vi lasciamo alle emozioni del match.

ROMA-AJAX, LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte, nell’Ajax dentro Brobbey al posto di Antony.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero e zero il primo tempo di Roma-Ajax. Possesso palla completamente in mano agli olandesi, che hanno fatto la partita creando però poche occasioni da rete. I giallorossi si sono limitati a difendere, e lo hanno fatto con ordine, salvo qualche svarione di Pau Lopez e Ibanez. La Roma però non è riuscita mai a costruire una ripartenza efficace. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

43′ – Ammonito Ibanez.

37′ – L’Ajax chiede un rigore per una sospetta trattenuta di Calafiori su Tadic, ma il Var non interviene dopo un check.

30′ – La Roma si difende con ordine, per ora l’Ajax non ha costruito grosse palle gol. Ma i giallorossi sono troppo passivi e si limitano a calciare lunga la palla nella speranza che Dzeko riesca a inventare qualcosa.

22′ – L’Ajax negli ultimi minuti sta crescendo, Roma in difficoltà. Qualche errore di troppo nella costruzione del gioco per i giallorossi, che non riescono a uscire palla a terra.

21′ – CAMBIO AJAX: fuori Klaiber, dentro Schuurs.

20′ – Primi venti minuti di gioco: la partita la fa l’Ajax, Roma tutta raccolta nella propria metà campo a cercare la ripartenza giusta. Per ora l’unica palla gol costruita dai lancieri è arrivata per un clamoroso errore coi piedi di Pau Lopez.

20′ – Ajax pericoloso: Tadic calcia a centro area col destro dopo un cross di Klaiber, conclusione fortunatamente debole, blocca Pau Lopez.

13′ – OCCASIONE AJAX! Errore clamoroso di Pau Lopez coi piedi, fortunatamente Klassen stavolta a botta sicura trova la respinta di Diawara che salva la porta!

8′ – Gol annullato a Veretout! Posizione di fuorigioco, dopo che il francese aveva battuto il portiere dopo un assist di Dzeko.

5′ – OCCASIONE ROMA! Contropiede giallorosso, Dzeko lancia Pellegrini che scatta fino all’area avversaria, rientra sul sinistro e calcia in porta: conclusione troppo debole, parata facile per Stekelenburg!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Ajax!

ROMA-AJAX, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia il proprio undici titolare con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:37 – Ufficiale la formazione dell’Ajax, questo lo schieramento iniziale: Stekelenburg; Klaiber, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Ore 19:35 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca, questo l’undici inziale: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo molto nuvoloso sopra l’Olimpico con precipitazioni intermittenti. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Ajax.

ROMA-AJAX, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Villar, Darboe, Ciervo, Milanese, Carles Perez, Borja Mayoral, Pedro.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag.

A disp.: Kotarski, Scherpen, Schuurs, Kasanwirjo, Taylor, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Q. Timber, Traoré, Brobbey.

Arbitro: Taylor

Guardalinee: Beswick Nunn

Quarto uomo: Coote

Var: Attwell

Giallorossi.net – A. Fiorini