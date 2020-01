Roma, allenamento al Tre Fontane davanti a duemila tifosi. Discorso di Fonseca a fine seduta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha ricominciato ad allenarsi questo pomeriggio al Tre Fontane davanti a duemila tifosi accorsi per l’occasione sulle tribune dell’impianto.

Per quanto riguarda la seduta, da segnalare che Kluivert, Pastore, Santon e Cristante sono rimasti a lavorare in palestra a Trigoria. Allenamento a ritmi alti con partitella finale terminata senza reti e caratterizzata da un rigore sbagliato da Mkhitaryan, scivolato al momento della conclusione dal dischetto.

Al termine della seduta mister Paulo Fonseca ha tenuto un discorso al pubblico presente: “Siamo molti contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio a nome della società e della squadra. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto.

Siete sempre fantastici con la squadra e con il club, ci date coraggio e forza. Speriamo che voi siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Tutti insieme siamo più forti, insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma”.

