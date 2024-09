ROMA-ATHLETIC CLUB: arbitra il bulgaro Kabakov

NOTIZIE AS ROMA – A due giorni dalla sfida tra Roma e Athletic Club, l’UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la partita che segna l’esordio stagionale dei giallorossi in Europa League.

Il match sarà diretto dal fischietto bulgaro Georgi Kabakov, assistito da Martin Margaritov e Diyan Valkov. Il quarto uomo sarà Ivaylo Gidzhenov, mentre al VAR ci saranno Dragomir Draganov e Nikola Markovic.

Kabakov ha diretto la Roma in una sola occasione: Roma-Gent del 20 febbraio 2020, valida per l’andata dei playoff di Europa League vinta 1-0 dai giallorossi grazie al gol di Carles Perez. Non ha mai arbitrato sfide dell’Athletic Bilbao.