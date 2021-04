ROMA-BOLOGNA 1-0, Il Tempo: “Punti e fiducia anti-Ajax”, Gazzetta: “Fonseca cambia e diventa attendista”, Leggo: “Fortuna e cinismo”

AS ROMA NEWS – La Roma supera di misura il Bologna grazie a un lampo di Borja Mayoral nel finale di primo tempo. I giallorossi non brillano, ma portano a casa una vittoria importante in vista della partita della stagione contro l’Ajax di giovedì sera.

“Tre punti, belli, che cambiano poco per la classifica giallorossa in campionato, ma danno un grosso contributo emotivo alla squadra di Fonseca in vista della sfida-verità di giovedì“, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (T. Carmellini), “Ora Fonseca & Co. salgono a quota 54 in classifica, ma restano inesorabilmente settimi perché le squadre davanti nel weekend hanno vinto tutte. Stavolta però ai tifosi romanisti questo interessa il giusto… la testa ora è solo all’Europa“.

“La Roma trova tre punti che non la schiodano dal settimo posto ma che fanno morale“, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri). “Le priorità, ormai, sono chiare e il turnover di Fonseca, tra infortunati e squalificati, parte dal portiere Mirante e finisce col centravanti Mayoral”.

“Col minimo sforzo la Roma è pronta per l’Europa“, titola la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che sottolinea come Fonseca abbia chiaramente pensato alla sfida di coppa viste le scelte di formazione. La squadra subisce il Bologna nel primo tempo, ma regge e poi piazza il gol partita, portando a casa i tre punti. “È la filosofia, però, che sembra cambiata. Ormai la tattica prevalente del portoghese, che ha portato i frutti migliori, è quella attendista“, scrive il giornale.

“Tanto turnover, un po’ di fortuna e il cinismo della grande. La Roma vince pure in campionato e non spegne del tutto una rincorsa Champions in campionato in cui crede poco pure Fonseca viste le scelte di formazione“, scrive invece Leggo (F. Balzani), che titola: “Colpo grosso Mayoral. Roma, l’effetto Ajax continua”.

“Adelante“, titola a tutta pagina Il Romanista che scrive: “La Roma fa la partita che voleva e vince come sperava. Fonseca rivoluziona la squadra e all’inizio si soffre. Sopo 20 minuti di sbandamento, teniamo e nella ripresa legittimiamo il successo. Se c’era un modo giusto per preparare la sfida all’Ajax era questo: ora bisognerà “soltanto” dare tutto giovedì“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo