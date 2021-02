ROMA-BRAGA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince senza problemi anche la partita di ritorno contro il Braga e si guadagna l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Finisce 3 a 1, segnano Dzeko, Carles Perez e ilsolito Borja Mayoral. Bene Diawara, brilla Karsdorp nel ruolo di difensore centrale.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Bravo sia con i piedi che con le mani. Compie un paio di belle parate che rendono apprezzabile la sua prestazione.

Karsdorp 7 – Davvero niente male da difensore centrale. Il fisico e la velocità lo aiutano. Da rivedere in questo ruolo.

Cristante 5,5 – Un errore grossolano piuttosto pericoloso in avvio di partita, più bravo nel rilanciare l’azione. Sfortunato e impreciso in occasione dell’autogol.

Mancini 6,5 – Conferma il buon momento vissuto con una prestazione solida.

Veretout 6,5 – Schierato fuori ruolo, se la cava con grinta e generosità. Dal 59′ Spinazzola 6,5 – Le poche volte che affonda mette in crisi la retroguardia avversaria. Nel finale regala l’ennesimo assist per il gol che fissa il punteggio finale.

Villar 6,5 – Regala lampi di classe con giocate che ne mettono in mostra il talento. Dal 46′ Pellegrini 5,5 – Entra male in campo commettendo un errore grave in area. Non si riscatta, sbagliando il rigore del due a zero, fortunatamente ininfluente ai fili della qualificazione. Il bell’assist per Carles Perez riscatta parzialmente i due errori precedenti.

Diawara 6,5 – Altra prestazione convincente. Sta tornando ai livelli apprezzati lo scorso anno, dimostrando di essere più di un semplice rincalzo. Deve continuare su questa strada.

Bruno Peres 6 – Fonseca ormai gli ha ritagliato questo nuovo ruolo di esterno sinistro, che lui interpreta senza fronzoli.

Pedro 6 – Viaggia ancora a corrente alternata, a differenza dell’inizio di stagione, quando era più continuo all’interno del match.

El Shaarawy 6,5 – Si accende a sprazzi per via di una condizione ancora non ottimale. Il fiato manca, ma la classe no: il suo destro a giro che colpisce il palo e poi permette a Dzeko di segnare ci ha fatto fare un tuffo indietro nel tempo. Giocatore di classe superiore, bravo anche nel sacrificarsi nei ripiegamenti. Dal 59′ Carles Perez 7 – Entra alla grande in campo, procurandosi il rigore e segnando un gol di pregevole fattura.

Dzeko 7 – Segna un gol per niente scontato con un bel destro di controbalzo. Gioca per la squadra con un lavoro prezioso di sponda. Sta recuperando la condizione migliore, e i risultati si vedono. Dal 68′ Borja Mayoral 6,5 – Fa il suo con il consueto impegno e nel finale timbra per l’ennesima volta il cartellino. Bene così.

PAULO FONSECA 7 – Il Braga non sembra irresistibile nemmeno stasera, ma la Roma fa ampiamente il proprio dovere superando in scioltezza il turno. Bene la gestione dei cambi.

Giallorossi.net – A. Fiorini