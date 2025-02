Roma, caccia al vero Dovbyk

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri ha sciolto i dubbi: contro il Porto, nella partita più importante della stagione, il tecnico tornerà a puntare forte su Artem Dovbyk al centro dell’attacco. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che oggi titola: “Caccia al vero Dovbyk“.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ballottaggio con Eldor Shomurodov, mandato in campo dal primo minuto dal tecnico testaccino sia contro il Napoli che nell’ottavo di finale di Coppa Italia con il Milan. L’uzbeko non ha sfigurato, tanto che per molti la sua candidatura per la partita del Do Dragao era piuttosto forte. Ma Ranieri ha scelto Dovbyk per sfidare i portoghesi.

La doppia sfida di Europa League, che si giocherà a cavallo di una settimana, sarà un test molto importante per Dovbyk: per l’ucraino appena due reti in coppa, un magro bottino che fotografa una stagione molto altalenante del centravanti, arrivato dal Girona in estate per una cifra importante e dal quale ci si aspettava qualcosa di più in termini di prestazioni e continuità. Ghisolfi in una recente intervista non lo ha nominato tra i punti fermi della Roma del futuro: sta a lui dimostrare di essere un intoccabile a suon di gol in questa decisiva seconda parte di stagione.

Fonte: Corriere dello Sport