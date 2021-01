Roma, cadono le prime teste dopo la figuraccia di ieri: via Gombar e Zubiria, arriva Cardini

AS ROMA NEWS – Saltano le prime teste dentro la Roma dopo la figuraccia di ieri sera contro lo Spezia, quando Fonseca ha optato per sei sostituzioni col placet del team manager Gombar.

E’ proprio quest’ultimo a salutare: stando a quanto rivela in questi minuti Matteo De Santis de La Stampa su Twitter, la nuova proprietà ha deciso di interrompere qui il rapporto lavorativo con Gombar. Al suo posto, racconta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, arriva Valerio Cardini, promosso dalla Primavera.

Via anche Manolo Zubiria, Global Sport Officer del club giallorosso, anche lui in panchina nel match contro lo Spezia. I Friedkin dunque hanno mosso i primi passi dopo lo shock per quanto accaduto ieri. Fonseca al momento sembra averla passata liscia. Almeno fino a sabato prossimo.

