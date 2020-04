Roma, c’è folla sugli esterni. In pole Mkhitaryan e Under

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è una cosa quasi da non crederci alla ripresa degli allenamenti della Roma: Fonseca avrà tutta la rosa a disposizione. Compresi i sei esterni d’attacco, che per un motivo o per l’altro l’allenatore non ha mai avuto tutti insieme.

In sei per due posti: tanti, forse troppi, anche s e poi le gerarchie sono ben chiare. Con un’eccezione, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Zaniolo in questa gara per la pole partirà dalle retrovie proprio a causa del suo infortunio.

Proprio per questo motivo i due titolari designati sono Mkhitaryan e Under, con il turco che sfrutterà l’assenza del talento italiano. Alle spalle dei due troviamo Kluivert a sinistra e Carles Perez a destra. Servirà anche Perotti, giocatore diverso rispetto a tutti gli altri per la sua capacità di giocare uno contro uno.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)