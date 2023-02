Roma, cielo terzo

AS ROMA NEWS – Finisce con un abbraccio. Tutti stretti l’uno all’altro, al centro del campo. E con Josè Mourinho nel mezzo. La Roma rialza subito la testa dopo lo scivolone di Salsiburgo, e conferma di essere una squadra in netta crescita rispetto a quella sconclusionata vista nella prima parte di stagione.

Lo si capisce chiaramente anche ieri, quando nonostante le assenze (Matic, Pellegrini, Dybala, e poi anche Abraham) e i tanti cambi di formazione la manovra della squadra non ne ha risentito troppo, così come il livello di solidità difensiva, rimasto a livelli altissimi.

La Roma vince senza prendere gol, un dato sempre molto confortante. Ma soprattutto rischia pochissimo. E sa quello che deve fare in campo. Sa quando è il momento di accelerare (il primo tempo è stato un crescendo fino al meritatissimo gol di Solbakken), e sa quando invece è tempo di compattarsi e far girare la palla.

Il Verona, che ha palesato gravi lacune sotto l’aspetto della qualità, ritrovatosi sotto, non è stato in grado di scalfire la solidità di una Roma difensivamente quasi perfetta. La differenza però ieri l’hanno fatta la voglia di aiutarsi l’uno con l’altro, lo spirito di sacrificio messo in campo da tutta la squadra, culminato in quell’iconico abbraccio a fine partita.

I segnali positivi della vittoria di ieri sono tanti, tra gli altri anche il ritorno ad alti livelli di Leonardo Spinazzola, uno dei migliori in campo, l’esordio felice e convincente di Solbakken (per lui già gli stessi gol fatti da Zaniolo in campionato), il rientro graduale ma preziosissimo di Wijnaldum.

La Roma si può godere il terzo posto di nuovo riagguantato in campionato, e può pensare con ottimismo alla sfida di giovedì sera contro il Salisburgo di Europa League. Solo con questo spirito si può andare lontano. La firma di Mou, a livelli altissimi nel post partita di ieri, su questa squadra è sempre più leggibile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini