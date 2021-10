Roma, cinque mosse per scoprire il futuro

AS ROMA NEWS – Giù la maschera. In poco più di due settimane (14-31 ottobre) la Roma affronterà Juventus, Napoli e Milan (match, quello con i rossoneri, preceduto dalla trasferta di Cagliari).

Un mini-ciclo al termine del quale sarà possibile tracciare un primo bilancio stagionale, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Ma per avere il quadro più completo, potrebbe essere utile attendere sino a Natale quando anche gli scontri diretti con Inter e Atalanta saranno finiti in archivio.

E se Mou sarà ancora in alta quota, ci sarà da divertirsi. Se il tecnico si aspettava dei regali in estate, figuriamoci in periodo di feste. Ecco che il mercato a quel punto potrebbe fare la differenza, con l’arrivo del centrocampista tanto richiesto e di un terzino destro.

Un passo alla volta, però. Intanto si inizia subito con il piede sull’acceleratore. Perché il trittico che attende i giallorossi, sinora quarti in classifica con 15 punti dopo 7 gare disputate, farà capire molto sul campionato della squadra di Mou.