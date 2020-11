ROMA-CLUJ, i convocati di Fonseca: out Carles Perez. In lista Zalewski, Milanese e Tripi

AS ROMA NEWS – Tra poche ore ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Cluj. Fonseca non potrà contare sugli infortunati Santon e Carles Perez, che non sono stati convocati dal tecnico portoghese.

Ancora out Mancini che sconta l’ultima giornata di squalifica e tornerà disponibile dalla prossima gara di Europa League. Ok Mirante e Karsdorp, che nella rifinitura di ieri avevano svolto lavoro differenziato, convocati anche i Primavera Zalewski, Milanese e Tripi.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Boer

Difensori: Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese, Tripi

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro, Mkhitaryan.