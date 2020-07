Roma con le spalle al muro: ora nemmeno Zaniolo è incedibile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Roma, nessuno è incedibile”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta all’interno come il club giallorosso sia ormai con le spalle al muro visti i conti che continuano a peggiorare.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League, un’eventualità che col passare del tempo si fa sempre più concreta, causerà ulteriori danni economici. Ora la Roma non può far altro che vendere. E anche Zaniolo adesso non può considerarsi incedibile.

Il sacrificio del giovane talento giallorosso potrebbe essere indispensabile e la Roma di fronte a un’offerta di 60-70 milioni non può dire no. Anche per Pellegrini, che ha una clausola rescissoria, vale lo stesso discorso. Intanto il primo a partire sarà Cengiz Under.

Fonte: Corriere dello Sport