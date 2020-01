Roma, dopo Perez può arrivare anche Pedro

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Alessandro Florenzi saluta e va al Valencia, l’affare si concluderà (salvo imprevisti) tra oggi e domani con la Roma che farà una ricca plusvalenza. E Petrachi potrà dunque contare su un tesoretto imprevisto per gennaio.

Con le cessioni di Juan Jesus (Fiorentina o Cagliari) e Florenzi, la Roma si libera di due ingaggi pesanti. E potrebbe far spazio a un colpo ulteriore in attacco. In entrata c’è Carles Perez, che domani arriverà a Roma, ma il suo acquisto potrebbe non chiudere le porte all’arrivo di Pedro.

A riferirlo è l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Ieri un intermediario italiano ha allacciato i rapporti tra i due club, l’operazione però si può fare solo a zero euro e con una spalmatura dell’ingaggio dell’attaccante attratto dal Miami di Beckham. L’attaccante 32enne in scadenza di contratto col Chelsea il prossimo giugno potrebbe dunque arrivare a prescindere dall’acquisto di Perez.

Fonte: Leggo