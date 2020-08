Roma, con Smalling arriverà un altro centrale: Romero, Maksimovic o Papastathopoulos

AS ROMA NEWS – Ancora qualche giorno e poi il mercato della Roma prenderà il via. Fienga domani tornerà subito operativo, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina). Per ora con l’ausilio di De Sanctis ma la questione del ds rimane una delle priorità della nuova società.

Con Paratici al momento inarrivabile, martedì – a seconda di come andrà l’incontro tra Conte e l’Inter – potrebbe a sorpresa aprirsi una varco per arrivare immediatamente ad Ausilio. Se rimane Conte, difficilmente resterà anche il ds. Ma voci non escludono lo strappo anche con l’addio di Conte.

Per la difesa l’obiettivo in entrata rimane quello di riscattare Smalling. Ma senza pazzie. L’arrivo di Friedkin non vuol dire che la Roma di colpo offrirà i 20 milioni più bonus richiesti dal Manchester United. La proposta potrebbe essere alzata contando però sulla ferma volontà del ragazzo che non deve “aprire” ad altri club.

Il secondo centrale arriverà presumibilmente attraverso scambi con vista plusvalenze. La Juventus offre Rugani, a Trigoria preferirebbero Romero. Con il Napoli si è parlato anche di Maksimovic. Poi a Trigoria è stato offerto Papastathopoulos.

Fonte: Il Messaggero