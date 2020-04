Roma, contatto col Barcellona: obiettivo Junior Firpo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Junior Firpo è un obiettivo della Roma per la prossima stagione. I giallorossi, rivela il giornale spagnolo “Mundo Deportivo“, hanno contattato il Barcellona per avere il terzino sinistro.

I blaugrana hanno intenzione di cedere il calciatore, che con la maglia del Barca ha poco spazio. A ostacolare il piani di Petrachi c’è l’intenzione del club iberico di dare Junior Firpo all’Inter nell’operazione che porterebbe in Catalogna Lautaro Martinez.

Inoltre gli spagnoli vorrebbero chiudere per Tagliafico dell’Ajax in modo da avere subito un rimpiazzo sulla corsia mancina. Junior Firpo, 23 anni, ha giocato quest’anno 13 partite nella Liga, collezionando anche un gol.

