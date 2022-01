Roma, così non Var

AS ROMA NEWS – Ci risiamo. La Roma al completo esce con le ossa rotte dal big match di San Siro, battuta da un Milan decimato dalle assenze e affossata dalle decisioni del (temuto) VAR diretto da Aureliano.

Ma la squadra giallorossa combina troppo poco per attaccarsi al solito problema degli arbitri. L’approccio al match non è felice, e non è solo colpa delle decisioni di Chiffi e colleghi se la Roma va sotto di due gol dopo una manciata di minuti.

Il Milan, nonostante abbia fuori mezza squadra tra Covid e Coppa d’Africa, dimostra di essere un collettivo con le idee chiare e con una mentalità decisamente più vincente della sgangherata truppa giallorossa. Tanti gli errori individuali, troppo modesta la cifra tecnica messa in campo, pochissimi i gesti apprezzabili (come il gol di Abraham) da segnalare in una serata nerissima.

La reazione di Pellegrini e compagni dura in tutto una ventina di minuti della ripresa, l’unico momento del match in cui la Roma dà l’impressione di avere davvero la forza di poter riprendere in mano una partita che sembrava segnata. Poi però l’espulsione di Karsdorp spegne le velleità dei capitolini, e il Milan chiude sul velluto.

Finisce 3 a 1, un risultato che ci sta tutto. E il passivo poteva essere anche peggiore se i pali e Rui Patricio non avessero evitato almeno altri due gol ai rossoneri. La Roma conferma che la vittoria di Bergamo è stata la famosa rondine che non fa primavera. “Una qualità bassissima”, sentenzia amaro Mourinho a fine match. L’allenatore spera di poter ovviare in parte al problema con i rinforzi in arrivo dal mercato invernale, ma la missione appare piuttosto complessa.

Il nuovo anno della Roma riparte da dove era finito il vecchio: tra continui alti e bassi e l’incapacità di compiere quel salto di qualità che tutti si attendono ormai da mesi. La sensazione ormai consolidata è che questa sarà una stagione di transizione: l’obiettivo primario sarà provare a portarsi a casa la Conference League. Ma guai a mollare il campionato: domenica c’è la Juventus, e i giallorossi dovranno mettercela tutta nonostante le assenze. Servirà una prova d’orgoglio.

Giallorossi.net – A. Fiorini