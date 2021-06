Roma, dal progetto futuribile all’instant team: Mou vuole Sergio Ramos

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho grazie ai Friedkin sembra essere entrato in una sorta di seconda giovinezza. La sensazione, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è che la chimica tra proprietà e allenatore stia trasformando un programma futuribile in una sorta di desiderio di “instant team”.

Questo potrebbe accadere soprattutto se certe operazioni andranno in porta. L’ultima riguarda lo svincolato Sergio Ramos, su cui Mourinho sta lavorando per portarlo a Roma. “Solo un top club potrebbe accontentarlo“, ha dichiarato il portoghese.

Tutto questo ipotizzando che la trattativa con l’Everton per Smalling prenda quota e si liberi un posto fra i centrali. A quel punto l’arrivo del difensore spagnolo, 35 anni, sarebbe possibile. Sempre che il pressing di Mou riesca a convincere il calciatore.

Fonte: Gazzetta dello Sport