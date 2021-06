Roma, due nuovi obiettivi: Tiago Pinto su Unai Simon e Kalajdzic

CALCIOMERCATO ROMMA NEWS – Nuovi obiettivi per il mercato della Roma, sia in porta che in attacco, due dei ruoli chiave che Mourinho vuole assolutamente rinforzare con acquisti mirati.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), oltre ai già noti obiettivi che portano a Rui Patricio e Gollini, Tiago Pinto ha fatto un tentativo anche per Unai Simon, 24 anni, portiere dell’Athletic Bilbao che ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

In attacco oltre al nome di Alexander Isak della Real Sociedad, che però sta facendo un grande europeo diventando quasi inavvicinabile per i costi, l’ultimo profilo esaminato è quello di Sasa Kalajdzic, 23 anni, centravanti di grande fisico che sta giocando gli Europei con l’Austria. Lo Stoccarda chiede 25 milioni di euro.

