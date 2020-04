Roma, due super parametri zero: Mertens e Vertonghen. Ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Duello Roma-Inter sul mercato degli svincolati. In attesa che arrivi il via libera per la ripresa del campionato, le squadre pensano a come rinforzarsi in vista dell’estate.

In questa finestra ci sono molti giocatori, anche di ottimo livello, che si liberano a parametro zero. Su tutti spiccano Dries Mertens e Jan Vertonghen, rispettivamente attaccante del Napoli e difensore del Tottenham, due profili di grande esperienza e qualità che stuzzicano l’appetito di molte squadre tra cui la Roma.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, anche l’Inter sarebbe interessata ai due calciatori, in particolar modo all’attaccante. Il giocatore del Napoli però chiede un triennale, e a 33 anni non sarà facile trovare una squadra disposta ad accontentare il suo desiderio. Mentre il difensore del Tottenham ha aperto alla Serie A: “Voglio continuare ad alti livelli, mi piacerebbe giocare nelle coppe europee. Mi affascinano Spagna e Italia”.

Fonte: Gazzetta dello Sport