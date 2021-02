Roma, ecco il nuovo responsabile marketing: giovane, olandese e individuato grazie a un algoritmo

AS ROMA NEWS – I Friedkin stanno per annunciare l’ingresso a Trigoria di un nuovo dirigente che andrà ad occupare il posto di responsabile del marketing dopo l’addio a Francesco Calvo, il cui addio era nell’aria da settimane.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), il nome del prossimo dirigente giallorosso non è ancora noto, ma sarà giovane e arriverà dall’Olanda. La scelta, racconta il quotidiano, è stata fatta in base a uno speciale algoritmo, esattamente come è stato fatto per Tiago Pinto.

Il nome del nuovo responsabile marketing dovrebbe essere annunciato a breve e avrà il compito di rafforzare la Roma attraverso accordi con gli sponsor (il primo sarà quello con New Balance) ma si occuperà anche di alcuni aspetti legati ai media.

Fonte: Corriere dello Sport