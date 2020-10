Profilo internazionale, padronanza dell’inglese e presenza a Trigoria: Friedkin sceglie il nuovo ds

AS ROMA NEWS – Procede la ricerca di un direttore sportivo in casa Roma. I nomi sono sempre gli stessi: Rangnick, Campos, Emenalo, Orta. Al momento Paratici, che domani conoscerà il suo futuro alla Juventus, sembra partire più indietro.

L’orientamento intrapreso dai Friedkin sembra tuttavia rivolto ad un profilo internazionale, fuori dalle logiche nostrane. Inoltre i texani sono alla ricerca di un ds che sappia bene la lingua inglese, particolare che permetterebbe loro di confrontarsi senza intermediari.

La volontà condivisa anche con la dirigenza in loco, è che il nuovo direttore sportivo sia presente costantemente a Trigoria. Un identikit che sembra far perdere posizioni a Campos che invece ama lavorare dal suo feudo a Montecarlo. Un’investitura che permetterà al Ceo Fienga – dopo una sovraesposizione mediatica alla quale non era abituato – di tornare a breve dietro le quinte.

Fonte: Il Messaggero