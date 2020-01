Roma, emergenza a centrocampo: si pensa anche al ritorno di Nzonzi

ULTIME NEWS AS ROMA – L’infortunio di Diawara mette in crisi Petrachi, già in difficoltà a reperire il rinforzo per l’attacco dopo il ko di Zaniolo. Il budget praticamente inesistente non permette al ds molta libertà di azione: servono giocatori prendibili in prestito.

Ma a gennaio fare mercato, soprattutto con un portafogli vuoto, non è per niente facile. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Mandragora e Vecino, calciatori più pronti del giovane Villar (operazione che sarebbe stata fatta a prescindere dall’infortunio di Diawara), ma difficili da prendere per i costi che comporterebbero opzioni del genere.

Ecco allora che dalle parti di Trigoria, scrive oggi “Il Messaggero“, si sia ripensato a Nzonzi: il centrocampista francese è ancora di proprietà della Roma e per il momento è alla ricerca di una squadra dopo l’esperienza fallimentare in Turchia. Se il mediano non dovesse trovare una sistemazione ideale, chissà che non possa essere lui il rinforzo a centrocampo.

Fonte: Il Messaggero