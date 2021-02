Roma, emergenza totale in difesa: out anche Ibanez e Cristante, ecco come giocherà col Benevento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La bella vittoria di ieri sera ha parzialmente messo in secondo piano quella che può essere ormai definita una vera e propria emergenza totale nella difesa della Roma. Se Fonseca prima del Braga non poteva contare su Smalling e Kumbulla, adesso alla vigilia del match contro il Benevento dovrà fare a meno anche di Ibanez e Crisatante.

Siamo arrivati all’allarme rosso. Tra oggi e domani verranno monitorate le condizioni dei due acciaccati, ma lo stesso Fonseca al termine della partita contro il Braga ha detto che difficilmente saranno recuperabili per Benevento-Roma. Come giocherà dunque la difesa giallorossa domenica?

In soccorso di Fonseca arrivano i dimenticati Fazio e Juan Jesus, non utilizzabili in Europa League (perchè fuori dalla lista Uefa per scelta tecnica) ma impiegabili in campionato. A questo punto è scontato che uno dei due giocherà: l’argentino parte favorito sul brasiliano nel ruolo di centrale, con Mancini e Spinazzola ai suoi lati. L’altra soluzione è schierare Jesus sul centro-sinistra, con Karsdorp a destra e Mancini in mezzo.

Difficile pensare a Fazio e Jesus impiegati insieme, così come a un cambio di modulo con ritorno alla difesa a 4: ieri Fonseca, nonostante la sfilza di infortuni e la mancanza di ricambi, ha continuato a giocare con il 3-4-2-1 dando dimostrazione di non voler cambiare l’identità della squadra.

Giallorossi.net – F. Turacciolo