ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni e dove vederla in TV o streaming

AS ROMA NEWS – Tornano i titolarissimi per la partita di domani sera. Fonseca punta forte sul campionato, e dopo il largo turnover fatto in Europa League, contro la Fiorentina rivedremo la formazione tipo.

Roma in campo dunque con Mirante in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa: con l’inglese titolare, dovrebbe infatti essere sacrificato Kumbulla. A centrocampo scontata la presenza di Pellegrini e Veretout, così come a sinistra la la titolarità di Spinazzola. Più complicato sciogliere il rebus a destra: Bruno Peres e Karsdorp partono alla pari.

Non ci sono dubbi invece in attacco: Pedro, Mkhitaryan e Dzeko non hanno rivali. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, gara che si giocherà domenica 1 novembre alle ore 18, diretta Tv su Sky Sport e in streaming su Now TV:

ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

Giallorossi.net – A. Fiorini